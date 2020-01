Após permanência de Arthur Gomes, Jesualdo Ferreira pede e mais um atacante deve ficar no Peixe

​Os torcedores do Santos estão na expectativa de como será o desempenho do time nesta temporada sob o comando de Jesualdo Ferreira. O português foi o escolhido pela diretoria para substituir Jorge Sampaoli, que optou por não prosseguir o trabalho no Peixe e rescindiu o contrato após muitas discussões com o presidente santista, José Carlos Peres. O novo treinador chegou com discurso de jogar sempre ofensivamente, como sempre foi o DNA do Alvinegro Praiano.

Já nos primeiros dias na casa nova, o comandante vem tomando algumas decisões para adiantar a montagem do elenco visando o início do Campeonato Paulista. Arthur Gomes, que voltou da Chapecoense, irá permanecer nesse primeiro semestre e ganhará chance no grupo ​santista. O atacante teve um bom desempenho no time catarinense na Série A do ano passado, mesmo com o rebaixamento do clube.

Outro jogador que deve permanecer no Peixão é o jovem Kaio Jorge, joia que sempre se destacou na base alvinegra e sempre foi considerado um atleta muito promissor. As suas características agradam Jesualdo e o atacante é cotado para ganhar chances no início do Estadual. A informação é do portal “​Diário do Peixe”. No ano passado, ele não teve oportunidade com Jorge Sampaoli e estava fora dos planos do argentino.

Derick, Porozo, Ivonei, Ceará, Lucas Lourenço, Sandry, Pirani, Allanzinho, Donizete, Renyer, Kaio Jorge, Marcos Leonardo, Yuri Alberto, e outros.. Temos muitos jogadores promissores que se bem Lapidados com Jesualdo e ganharem mais corpo, podem ajudar muito o Santos! 懶 — Comments (@Comment11056940) January 12, 2020

“Que em 2020 eu possa mostrar ainda mais o meu futebol, consiga ter uma boa sequência e que eu possa ajudar o Santos sempre que possível. Acredito que pode ser um grande ano. Temos um elenco qualificado, e que pode evoluir ainda mais. Esse é o primeiro passo, entender as ideias do professor Jesualdo e buscar pôr em prática para podermos continuar com bons desempenhos”, disse o jovem atleta para assessoria de imprensa do clube.