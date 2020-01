Após Rodinei, Inter mira contratação de zagueiro campeão da Libertadores pelo Flamengo

​O ​Internacional está no mercado em busca de novos reforços para o técnico Eduardo Coudet. O comandante argentino, ex-Racing, inicia oficialmente seu trabalho no clube nesta semana, na reapresentação dos jogadores, mas já trabalha nos bastidores, mantendo contato direto com Rodrigo Caetano, diretor de futebol. Depois de saídas recentes, uma posição virou prioridade e alvo na janela de transferências.

Jogadores ”em promoção” no mercado brasileiro! Qual deles você gostaria de ver no seu time? Tardelli Fred Elias Thiago Neves

Depois de Emerson Santos retornar de empréstimo para o Palmeiras e Klaus ser negociado com o Ceará, o Internacional viu Bruno Fuchs ser convocado pela Seleção Olímpica e abre 2020 com apenas três zagueiros à disposição de Coudet. Além de Rodrigo Moledo e Víctor Cuesta, o grupo conta com o jovem Roberto. Diante deste cenário, Rhodolfo, campeão da Libertadores com o Flamengo, entrou na mira.

O zagueiro, de 33 anos, que não teve seu vínculo renovado com o Rubro-Negro e está livre no mercado, foi procurado pela diretoria colorada. De acordo com ​informação divulgada pela Revista Colorada, na manhã deste domingo (5), o Internacional sondou o staff do jogador, que tem uma passagem pelo Grêmio. Entre 2013 e 2015, ele acumulou boas atuações com a camisa gremista, sendo negociado com o Besiktas, da Turquia.

Ainda com futuro indefinido, Rhodolfo tem boa relação com Rodrigo Caetano, responsável por sua chegada ao Flamengo, em 2017. Em três anos no Rio de Janeiro, o zagueiro acumulou 60 atuações, com quatro gols marcados. Em 2019, perdeu espaço e somou apenas 14 partidas, sendo cinco pelo Campeonato Carioca e nove pelo Brasileirão, com uma bola na rede. Revelado no Athletico-PR, ele também passou pelo São Paulo.

Pra quem já teve Paulão, Ernando, Klaus, Danilo Silva com todo respeito a estes profissionais. Acho o Rhodolfo uma excelente opção. — Geison Timm (@Geison_Timm) 5 de janeiro de 2020