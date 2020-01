Após sentir dores no joelho, zagueiro desfalca equipe de Jesualdo Ferreira na estreia do Paulistão

​O ​Santos irá enfrentar o Red Bull Bragantino nesta quinta-feira (23), na Vila Belmiro, às 19h15. A estreia no Campeonato Paulista, que era para ser um momento de comemoração e, principalmente de concentração do elenco, acabou virando um ponto de tensão com a notícia desanimadora de que o zagueiro Lucas Veríssimo corre os de não entrar em campo e desfalcar o Peixe devido a uma lesão do joelho esquerdo.

Na tarde desta segunda-feira (20), a assessoria de imprensa do clube informou que o atleta já passou por exames. “Após se queixar de dores no joelho esquerdo, o zagueiro Lucas Veríssimo passou por um exame de imagem nesta segunda-feira pela manhã. Foi constatado um estiramento no ligamento colateral medial, não sendo caso cirúrgico. Seguirá tratando na fisioterapia, com reavaliação diária”, comunicou o Peixe.

O defensor não participou do último treino de domingo (19). O técnico Jesualdo Ferreira preferiu poupá-lo dos trabalhos com bola em campo e o atleta encaminhado para a academia do CT Rei Pelé. O jogador de 24 anos é o segundo zagueiro a apresentar contusão neste ano. Felipe Aguiar também havia reclamado de dores e foi constatado um leve edema no joelho direito.

Para a primeira partida do Paulistão, o Peixe deve utilizar Luiz Felipe, Luan Peres ou Wagner Leonardo como alternativa a Veríssimo. Além disso, não foi informado o tempo de recuperação da lesão do jogador. Sendo assim, é provável que o atleta perca outros jogos do Santos como o confronto com o Guarani, Inter de Limeira e até o clássico com o Corinthians.