Após sondagens do Corinthians e Palmeiras, Rony deve seguir no Atlhetico em 2020

​O ​Athletico-PR está vivendo uma das melhores fases de sua história e para continuar traçando o mesmo caminho, o time trabalha para realizar a manutenção do elenco para a temporada. Após o atacante Rony se destacar nas competições, o Furão temia perder o jogador durante a abertura da janela de transferência do mercado. O atleta ajudou o clube a conquistar a última Copa Sul-Americana.

Mas, o Furão pode ficar mais tranquilo. De acordo com a jornalista​ Monique Vilela, o jogador, de 24 anos, irá se apresentar nesta segunda-feira (6) normalmente. Além disso, o clube paranaense conversou várias vezes com o atleta no final do ano passado e também com o empresário de Rony. A princípio, o atacante vai permanecer no Athletico para essa temporada.

Rony é um dos principais destaques do Rubro-Negro e chegou a ser especulado como possível reforço do Corinthians e do Palmeiras. Durante sua trajetória no Furacão, o atleta disputou 72 partidas e balançou as redes 13 vezes. O jogador tem velocidade e drible pelos lados do campo. O jovem atacante, que tem contrato até o fim de 2021, teve um ótimo desempenho na última temporada.

Para 2020, o Athetico anunciou até o momento, o técnico Dorival Júnior que irá substituir Eduardo Barros, o meia-atacante Fernando Canesin, os atacantes Julimar e Reinaldo, os volantes Léo Gomes e Pedro do Rio e, por fim, o lateral-direito Danilo Boza. Além disso, Lucho González renovou contrato até o fim de 2020. Já Juliano Chade, Léo Simas, Zé Ivaldo, Walber, Geovane, Matheus Anjos, Arlen, Juan Boselli, Demethryus, João Pedro, Thiago Souza e Bruno Alves voltam de empréstimo.