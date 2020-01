Após tentativa do Grêmio, destino do goleiro Vanderlei, do Santos, fica próximo de ser definido

​ Não é segredo para ninguém que o Grêmio tenta a contratação de um goleiro para 2020. Os arqueiros gremistas foram bastante criticados pela torcida no ano passado, principalmente o titular Paulo Victor. Na visão dos torcedores, a equipe precisa de um jogador experiente para a posição e já houve até campanha nas redes sociais para pressionar os dirigentes do Imortal e o treinador​ Renato Portaluppi .

A bola da vez no Tricolor é Vanderlei, medalhão que está na reserva do Santos; o clube gaúcho enxerga a possibilidade de contratá-lo e, segundo o jornalista ​Jorge Nicola, uma negociação já foi iniciada. Há um grande otimismo por parte do Grêmio que a transação seja finalizada nos próximos dias e a única dúvida é se o goleiro chegaria por empréstimo de uma temporada ou de forma definitiva.

O Peixe não pretende dificultar as tratativas, já que o atleta recebe um dos maiores salários do elenco atual e não é mais imprescindível para o clube. O novo treinador Jesualdo Ferreira já revelou que o titular em 2020 continuará sendo Éverson. No ano passado, Vanderlei já tinha sinalizado que gostaria de atuar mais e, se em 2020 continuasse na reserva, iria pedir para ser negociado com outro time.

São reais as chances do Grêmio contratar + 3 jogadores, além de Caio Henrique e Edilson.

Pity Martinez, Carlos Sanchez e Vanderlei.

Pity Martinez: Negócio extremamente avançado.

Sanchez: Proposta na mesa da diretoria santista.

Vanderlei: Negociações sem impecilhos até o momento. — Bastidor Tricolor (@Bastricolor) January 4, 2020

O contrato do goleiro com o Peixão se encerra em dezembro deste ano e o arqueiro poderá assinar um pré-contrato com qualquer outro clube a partir de junho. Até por isso, os dirigentes do Imortal acreditam que o Santos irá negociá-lo já nesse primeiro semestre. Se tudo ocorrer como os diretores gaúchos esperam, o medalhão deve se transferir para o Tricolor muito em breve.