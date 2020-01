Após tomar conhecimento do interesse do Bahia por Sarrafiore, Inter define situação do meia

​Segue o período de contratações do futebol brasileiro no início de 2020. Enquanto não iniciam-se as competições do calendário, os clubes buscam reforços para a temporada que começará em breve. É o caso do Internacional, que ainda mira contratações para dar ao grupo que será comandado pelo argentino Eduardo Coudet. Mas o Colorado também teve saídas no elenco principal.

Com mais de 10 jogadores deixando o Beira-Rio entre as temporadas de 2019 e 2020, outras baixas ainda poderão ocorrer. O clube gaúcho ficou ciente do interesse do Bahia em contratar o meia Martín Sarrafiore, porém, bateu o martelo pela permanência do jovem atleta argentino. A informação é do repórter ​Lucas Collar.

A negociação poderia envolver uma troca entre o meia de 22 anos e o lateral-esquerdo Moisés, do Bahia, que interessa ao Colorado, pois a posição é uma das carências ainda a serem resolvidas pela direção do clube. A informação é de que as negociações pelo defensor seguirão com a equipe nordestina, mesmo que Sarrafiore não seja envolvido. A possível chegada de Dodô, ex-Cruzeiro, esfriou.

Até o momento, as opções de “Chacho” Coudet para a lateral esquerda colorada são Natanael, Uendel e Erik. Porém, os dois primeiros ainda são tratados como negociáveis, podendo deixar o clube para a chegada de uma contratação que seja no nível de titularidade. A estreia do Internacional na temporada 2020 ocorrerá no dia 23 de janeiro, contra o Juventude, pelo Campeonato Gaúcho.