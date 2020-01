Após vitória, Abel critica atuação da equipe; Jordi fica fora por um mês no Vasco

Foi suado, mas o ​Vasco da Gama enfim conseguiu a primeira vitória no Campeonato Carioca de 2020. Atuando em Cariacica (ES), o Cruz-Maltino venceu o Boavista pelo placar de 1 a 0, com o primeiro gol de Germán Cano com a camisa do Gigante da Colina. Após a partida, o técnico Abel Braga concedeu entrevista coletiva e comemorou a vitória, mas fez ressalvas quanto a atuação.

O comandante relatou que a equipe deveria ter jogado melhor e que o Vasco não foi tão efetivo na primeira etapa.​ “Não foi do jeito que gostaríamos. Achamos que tínhamos que jogar melhor. Tivemos oportunidades no primeiro tempo e não fizemos. Fizemos no segundo. Isso prova que a equipe não desistiu“, relatou.

O treinador ainda elogiou a participação de Ribamar, que entrou no decorrer da partida e comemorou o primeiro gol do atacante Germán Cano com a camisa do Vasco da Gama. “Quem fez a assistência naquele momento foi o segundo volante, Ribamar puxou a bola e o Cano fez o que esperamos dele. Para nós foi muito bom. Precisávamos da vitória“, concluiu o técnico que terá um desfalque para os próximos jogos.

Goleiro ficará no DM por aproximadamente 30 dias

Segundo informação do site ​Lance, Jordi, goleiro reserva do Vasco sentiu um problema na coxa esquerda na partida contra o Flamengo e, por isso, ficou de fora até do banco de reservas contra o Boavista. O arqueiro será desfalque até o final de fevereiro. Lucão e Fintelman foram as opções de Abel para a meta vascaína. O segundo foi destaque da Copa São Paulo de Futebol Júnior e já faz parte do grupo profissional, assim como vários jogadores de linha.