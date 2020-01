Após voltar aos trabalhos, Jorge Jesus relata data da estreia do time titular do Flamengo

​O grupo principal do ​Flamengo voltou aos trabalhos nesta segunda-feira (27), após cumprir o tempo estipulado de férias. Por conta da disputa do Mundial de Clubes da FIFA, no último mês de dezembro, o Rubro-Negro teve um período de descanso diferente dos principais rivais do país. O técnico Jorge Jesus informou à Nação de quando o time principal deverá estrear no Campeonato Carioca.

“Faltando duas semanas para a primeira decisão, vamos aproveitar os jogos do estadual para a pré-época. Contra o Resende (no próximo dia 03), joga a maior parte destes jogadores que faziam parte do elenco, mais os que chegaram. Os dois últimos jogos do Estadual antes da final da Supercopa serão com esses jogadores”, relatou o Mister.

O português usará as partidas da Taça Guanabara (Resende no dia 3 de fevereiro e Madureira no dia 8) para dar ritmo de jogo aos titulares, que estarão em campo no próximo dia 16, contra o Athletico Paranaense, pela Supercopa do Brasil, em Brasília. O jogo único será a disputa do campeão do Campeonato Brasileiro de 2019 contra o vencedor da Copa do Brasil. Jorge Jesus inclusive antecipou o fim de suas férias para preparar a equipe para o duelo.

O Rubro-Negro terá um calendário apertado no início da temporada, já que, apenas três dias depois, fará a primeira partida da Recopa Sul-Americana, no Equador, contra o Independiente del Valle, que foi o vencedor da Copa Sul-Americana em 2019. Diferente do torneio nacional, a Recopa será disputada em dois jogos. A partida de volta acontecerá no estádio do Maracanã, no dia 26 de fevereiro.