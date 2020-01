Aprenda a fazer beijinho de coco sem glúten e lactose

Em 2010, Carolina Sales deixou a faculdade de Medicina e abandonou a carreira de veterinária para viver do seu talento natural: a culinária e, acima de tudo, os doces . Seguindo os passos da avó, decidiu abrir uma loja especializada em brigadeiros, mas feitos com matérias-primas nobres. O negócio cresceu — começou vendendo 500 por mês e, em 2017, já eram 50 mil (e 85 mil no geral).