Aprenda a fazer o novo drinque do verão com maracujá e manjericão

Os drinques para o verão prometem combinar frutas tropicais e toques de licor e destilados. O Maria Julep tem essa proposta e foi pensado pela mixologista Andressa Cabra. Aprenda a seguir como preparar o Maria Julep, com maracujá e manjericão.

Foto: Divulgação

Maria Julep:

Ingredientes

– 30 ml maracujá (com sementes)

– 1 punhado de manjericão

– 40 ml Vodka

– 10 ml Amaro Lucano

– 5 ml Fernet Branca

– 10 de xarope de açúcar 1:1 (ou uma colher de chá cheia de açúcar refinado)

– 1 ramo de manjericão e 1 ramo de hortelã para guarnecer

Modo de preparo:

– Colocar o manjericão e o xarope na coqueteleira e amassar levemente. Acrescentar os outros ingredientes.

– Sacudir o drink e coar com uma peneira fina sobre o copo com gelo novo. Cobrir com o gelo picado.

– Guarnecer com um bouquet de hortelã e Manjericão e um canudo de papel.

– Copo: baixo

Xarope de açúcar:

Ingredientes

– 250 g açúcar

– 250 ml de água

Modo de Preparo

– Colocar o açúcar e o a água em uma panela e levar ao fogo até o açúcar diluir e começar a borbulhar. Desligar o fogo e deixar esfriar.

– Guarde na geladeira por até 2 semanas

Gelo picado: Para fazer gelo picado, coloque algumas pedras de gelo dentro de um pano de prato, enrole e bata com um martelo.