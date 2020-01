Apresentado, Gustavo Henrique revela conversa e pedido a Gabigol: “Ele deve ficar”

​​Flamengo e Gustavo Henrique entraram em acordo ainda no final da última temporada, mas o zagueiro só pôde ser oficialmente apresentado no final da manhã desta quarta-feira (15). Em entrevista coletiva, o defensor falou sobre objetivos, concorrências e de conversas que teve com Gabigol antes de assinar com o Rubro-Negro.

O novo camisa 2 da Gávea comentou sobre a recomendação do companheiro para vir para o Rio de Janeiro e da cobrança que fez ao atacante. “Gabigol me disse que eu poderia vir de olhos fechados. Já cobrei ele dizendo que tem que ficar para conquistarmos títulos. ​Ele deve ficar. Vou torcer muito. Cada um faz o melhor para a carreira. Vou torcer para que fique”, disse Gustavo Henrique.

O zagueiro assinou contrato de quatro temporadas com o Flamengo. Marcos Braz, vice-presidente de futebol do clube, revelou que o time carioca observava o jogador há tempos, mas esperou o momento certo para fazer a investida.

“Sempre entendemos que deveríamos dar mais musculatura ao elenco. Já tínhamos entrado em contato para saber as chances. Nos colocamos à disposição”, afirmou o dirigente.

Gustavo Henrique ainda comentou sobre o desejo de conquistar títulos, elogiou a estrutura do Flamengo e ressaltou o que o clube vem fazendo.

“Estou muito feliz. Agradeço as palavras. É um sonho realizado. Estou encantado com a estrutura, tudo muito bonito e organizado. Agora vou tentar fazer meu trabalho. Vou buscar títulos, fazer história. Escolhi o Flamengo pelo projeto também. Temos muitas chances. Isso me motiva. Sei que a concorrência será sadia”, afirmou.

O novo camisa 2 ainda falou sobre os concorrentes pela titularidade na zaga montada pelo treinador Jorge Jesus e da qualidade de Rodrigo Caio e Pablo Marí.

“Respeito a história deles. No dia a dia tentar fazer o meu melhor para ganhar a confiança do Mister também. Acompanhei muito os jogos. A zaga é reforçada. Vai ser uma disputa muito boa. Me dou bem com todo mundo. Venho para ajudar”, ressaltou.

O defensor de 26 anos comentou sobre comparação entre o português e o argentino Jorge Sampaoli. “Acho que é um estilo de jogo parecido. Não à toa os times ficaram nas primeiras posições do Brasileiro. Os dois treinadores gostam de um futebol moderno, com linha alta. Sampaoli sempre cobrou isso. Vou tentar absorver tudo do Mister”, concluiu Gustavo Henrique.

Por fim, o zagueiro explicou os motivos que o fizeram deixar o Al​vinegro Praiano e porque escolheu o Flamengo.

“São duas camisas pesadas. Joguei 13 anos no Santos, metade de minha vida. Precisava de novos ares, buscar coisas novas. Preciso pensar no melhor da minha família. Quando recebi a proposta, fiquei muito animado e honrado. O Flamengo é uma grande potência”, completou.

O Flamengo anunciou três reforços até o momento: o zagueiro Gustavo Henrique e os atacantes Pedro Rocha e Michael. O Rubro-Negro espera garantir permanência de Gabigol nos próximos dias e entrar em acordo com o volante Thiago Maia, do Lille-FRA, e com o centroavante Pedro, da Fiorentina-ITA.