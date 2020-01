Apresentado no Corinthians, Luan destaca posição de preferência em campo e atualiza condição física

​O ​Corinthians é um dos grandes destaques até aqui na janela de transferências do futebol brasileiro visando a temporada de 2020. Duas das principais contratações foram feitas pelo Timão, agora sob o comando de Tiago Nunes: o volante Victor Cantillo e o meia-atacante Luan. O atleta que veio do Grêmio foi apresentado nesta terça-feira (14), nos Estados Unidos, onde a equipe disputará a Florida Cup.

Quem será o grande campeão da Taça Kaiser 2020? Vasco de Esmeralda Inter FC Gaúcho FC América FC Salto do Norte EC Fortaleza

Corintiano desde criança, Luan revelou o sentimento ao vestir a camisa do time do coração novamente, agora para defender o Timão. “Acho que (a camisa) caiu muito bem. Eu usava esse uniforme desde pequeno, desde criança. Pra mim tá sendo a realização de um sonho. Dedicação, raça dentro de campo pra conquistar os objetivos”, relatou.

O camisa 7 do Corinthians falou de um aspecto que preocupava a Fiel, o seu condicionamento físico. O jogador ficou de fora de algumas partidas do Grêmio em 2019 por conta de lesões. “Ninguém vai estar sempre cem por cento. Mas eu procurei trabalhar para estar no meu melhor em prol do clube. Eu sei da minha capacidade e tenho certeza que vou poder ajudar os meus companheiros”, afirmou.

Por fim, o atleta falou sobre em que posição se sentiria mais a vontade para jogar. No seu antigo clube, Luan jogou como “falso 9”, no comando do ataque, e também no meio de campo, sendo o responsável por armar as jogadas. “Nesse início de trabalho estamos fazendo mais trabalhos físicos. Já joguei em todas as posições ali na frente. Independente de onde o Tiago Nunes quiser me escalar eu vou poder ajudar”, concluiu.