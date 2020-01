Arsenal apresenta proposta por Pablo Marí e Flamengo apresenta exigências na negociação

​O ​Flamengo começou a temporada de 2020 com a equipe sub-20 disputando as partidas do Campeonato Carioca enquanto o grupo principal deverá voltar às atividades sob o comando do técnico Jorge Jesus somente na próxima segunda-feira (27). Após os títulos conquistados no ano passado, o clube está ciente de que vários jogadores serão procurados por clubes europeus.

Um dos titulares teve proposta divulgada nesta sexta-feira (24). Segundo a informação do jornalista ​Tiago Cordeiro que posteriormente foi confirmada pelo site Globoesporte, o Arsenal, da Inglaterra, deseja a contratação do zagueiro espanhol Pablo Marí, peça-chave da defesa de Jorge Jesus e que formou a dupla de zaga do Mais Querido juntamente com Rodrigo Caio.

O negócio tem boas chances de acontecer, mas um entrave que pode complicar o desejo do clube inglês é o pequeno prazo até o final da janela de transferências da Inglaterra, que fechará na próxima sexta-feira, dia 31 de janeiro. A diretoria do Flamengo aceita negociar o jogador, mas fará “jogo duro” com o Arsenal e não pretende liberar Marí por um valor considerado abaixo da valorização que o atleta teve no clube.

O Pablo Mari e o Rodrigo Caio são uns verdadeiros monstros da zaga, dupla extraordinária estilo Batman e Robin, não dá pra separar um do outro, pelo menos esse ano. — Ivan Junior (@ivancrfjr) January 24, 2020

Os valores não foram divulgados visando não atrapalhar as negociações que estão em andamento entre cariocas e ingleses. O atleta é esperado pela comissão técnica na reapresentação do elenco principal, na próxima segunda-feira (27). O zagueiro de 26 anos tem 30 jogos pelo Flamengo e três gols marcados. Anteriormente, Pablo Marí vinha jogando na segunda divisão do futebol espanhol, no Deportivo La Coruña.