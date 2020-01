Arsenal oficializa contratação de zagueiro Pablo Marí, do Flamengo

​Após sofrer uma ​reviravolta nos últimos dias, a negociação entre Flamengo, Arsenal e Pablo Marí foi finalmente selada nesta quarta (29). Através de suas plataformas oficiais, o clube londrino confirmou a contratação do zagueiro espanhol de 26 anos.

A negociação foi sacramentada via empréstimo, válido até o final da temporada 2019/20, ou seja, pelos próximos seis meses. De acordo com a apuração do ​Globoesporte, há opção de compra definitiva estabelecida em contrato, mas o valor não foi divulgado.





​​” Pablo é um jogador experiente que vai nos dar mais qualidade defensiva. Nós estávamos acompanhando a carreira dele há algum tempo e estamos muito satisfeitos que chegamos a um acordo com o Flamengo para tê-lo inicialmente até o fim da temporada. Estamos ansioso por vê-lo com a camisa do Arsenal”, afirmou Edu Gaspar, diretor-técnico do Arsenal.