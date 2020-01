As 5 contratações mais caras até agora na janela de inverno da Europa

​Janela aberta é sinônimo de movimentação de mercado. Pois os clubes das principais ligas da Europa estão atrás de reforços. Muito embora não tenha acontecido ainda aquela transferência de parar o planeta e estar nas capas dos principais jornais, alguns milhões de euros já saíram dos cofres das equipes.

Jogadores ”em promoção” no mercado europeu! Qual deles você gostaria de ver no seu time? Juan Jesus Rafael Thiago Maia Fred

​JOGADOR QUEM VENDEU​ QUEM COMPROU​ VALOR (em euros)​ ​Dejan Kulusevski (Suécia) ​Atalanta ​Juventus ​35 milhões ​Erling Haaland (Noruega) ​RB Salzburg ​Borussia Dortmund ​20 milhões ​Julian Weigl (Alemanha) ​Borussia Dortmund ​Benfica ​20 milhões ​Exequiel Palacios (Argentina) ​River Plate ​Bayer Leverkusen ​17 milhões ​Munas Dabbur (Israel) ​Sevilla ​Hoffenheim ​12 milhões

As principais contratações, como destaca o site Transfermarkt, se deram basicamente em cima de promessas do futebol, ou seja, jovens talentos que se destacam no início da carreira e que tendem a estourar logo ali na frente. O meio-campista sueco Dejan Kulusevski (foto de capa), que pertencia à Atalanta e foi para a Juventus (ou seja, apenas trocou de time na Itália), teve seus direitos econômicos adquiridos por 35 milhões de euros – ninguém custou mais do que ele. Agora, o que se espera é que o atleta de apenas 19 anos realmente estoure ao lado de Cristiano Ronaldo e companhia. E tudo indica que isso realmente possa acontecer.

Na comparação com as demais transferências realizadas nesta janela, a diferença de valores é bastante gritante. O atacante norueguês Erling Haaland (primeira foto, também de 19 anos), por exemplo, deixou o RB Salzburg rumo ao Borussia Dortmund por 20 milhões de euros, mesmo valor pago pelo Benfica ao próprio Dortmund para ter o volante alemão Julian Weigl (segunda foto), que já está com 24 anos. Na sequência desta lista, aparecem o meia argentino Exequiel Palacios (aos 21 anos, deixou o River Plate-ARG para defender o Bayer Leverkusen-ALE por 17 milhões de euros) e o meia-atacante israelense Munas Dabbur (com 27 anos, se transferiu do Sevilla-ESP para o Hoffenheim-ALE por 12 milhões de euros). Em resumo, os dados confirmam que, até o momento, aquela contratação de causar um grande impacto ainda não aconteceu.