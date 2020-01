Assaí abre quase 80 vagas de emprego no Brasil; veja os cargos

O Assaí Atacadista, empresa de atacado de autosserviço, abriu novas oportunidades de emprego no Brasil. As oportunidades são para diversos cargos da empresa.

Recentemente, a Assaí abriu, através do site de recrutamento InfoJobs, 78 novas vagas de emprego em cargos de todos os níveis de escolaridade.

O Assaí Atacadista é uma rede brasileira de atacado de autosserviço, pertencente ao GPA. Foi fundado em 1974 na cidade de São Paulo pelo empresário Rodolfo Jungi Nagai, com foco no atendimento a clientes de micro e pequenas empresas. Em 2016 aparece na publicação “Melhores & Maiores”, da revista Exame, como a 53ª maior empresa brasileira em vendas líquidas, ultrapassando 2,5 bilhões de dólares.

“Para nós, o grande segredo de uma empresa bem-sucedida é a valorização e o reconhecimento de seus colaboradores. Entendemos que a diversidade de opiniões e pessoas mantém uma equipe motivada e incentiva a inovação. Aqui, cada pessoa é fundamental para o bom funcionamento do trabalho. O Assaí é um dos mais tradicionais atacadistas do Brasil e está presente em diversos estados brasileiros. Nossa intenção é continuar a crescer! Buscamos profissionais comprometidos com a satisfação de nossos clientes e com o crescimento da empresa, que gostam de aprender e queiram evoluir conosco. Se você tem esse perfil, cadastre seu currículo em nosso Banco de Talentos e venha integrar nossa equipe!”

Cargos Disponíveis

As vagas foram abertas para os cargos de Coordenador de Prevenção de Perdas, Encarregado de Mercearia, Auxiliar de Manutenção, Operador de Loja, Açougueiro, Padeiro, Fiscal de Caixa, Auxiliar de Recursos Humanos, Atendente de Loja, Encarregado de Hortifrúti, Atendente de Cartão, Balconista de Frios, Encarregado de Mercadoria e Encarregado de Frente de Caixa.

Inscrição

Os interessados em concorrer a uma das vagas podem acessar o site e cadastrar o currículo na vaga de interesse.

Os selecionados contarão, além do salário básico, com assistência médica, assistência odontológica, auxílio-creche, cesta básica, participação nos lucros, refeição no local ou vale-refeição, seguro de vida, vale-transporte, entre outros, a depender do cargo pretendido.