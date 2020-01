Aston Villa x Manchester City | Prováveis escalações, onde assistir, horário, local e palpite

​Tem muita história em campo neste domingo. Aston Villa e Manchester City se enfrentam, em Birmingham, pela 22ª rodada da Premier League 2019/2020. Para os donos da casa, o jogo vale um respiro na briga contra o rebaixamento, uma vez que o time chegou a este final de semana apenas um ponto atrás do Bournemouth, primeiro integrante da zona de rebaixamento. Aos visitantes, fica a esperança de, com uma vitória, pensar em, no mínimo, dar um sustinho no líder Liverpool.

Ficha técnica​ Aston Villa x Manchester City​ ​Data ​12/01/2020 ​Hora ​13h30min (horário de Brasília) ​Local ​Villa Park, em Birmingham ​Árbitro ​Jonathan Moss ​VAR ​Graham Scott ​Onde assistir ​ESPN

PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

​Aston Villa Nyland; Konsa, Mings e Hause; Guilbert, Douglas Luiz, Nakamba e Targett;Trézéguet e Grealish; El Ghazi.​ ​Manchester City ​Ederson; Walker, Stones, Fernandinho e Mendy; Mahrez, David Silva, Rodri, De Bruyne e Sterling; Agüero.

Os dois times têm desfalques importantes. No Villa, as lesões de Tom Heaton e Jed Steer mantêm Nylans como goleiro. Já o City ainda se ressente das ausências de Leroy Sane e Laporte. Ederson retorna ao gol, e Agüero, ao ataque.

ÚLTIMOS CINCO JOGOS

​ASTON VILLA MANCHESTER CITY​ ​Aston Villa 1 x 0 Norwich (26/12) ​Wolverhampton 3 x 2 Manchester City (27/12) ​Watford 3 x 0 Aston Villa (28/12) ​Manchester City 2 x 0 Sheffield United (29/12) ​Burnley 1 x 2 Aston Villa (01/01) ​Manchester City 2 x 1 Everton (01/01) ​Fulham 2 x 1 Aston Villa (04/01)* ​Manchester City 4 x 1 Port Vale (04/01)* ​Leicester 1 x 1 Aston Villa (08/01)** Manchester United 1 x 3 Manchester City (07/01)**

*Copa da Inglaterra

**Copa da Liga Inglesa

NOSSO PALPITE

O City, mesmo fora de casa, tem tudo para impor seu melhor futebol e vencer até com certa facilidade. O Aston Villa, apesar de toda a sua tradição, não está conseguindo fazer frente aos rivais dentro das quatro linhas.

Palpite final: Aston Villa 0 x 2 Manchester City