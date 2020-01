Atacante uruguaio é oferecido ao Fla e nome agrada a Jorge Jesus; diretoria analisa eventual negócio

​ Com um 2019 bastante empolgante, o Flamengo tem a dura missão de continuar no topo nesta temporada. A torcida espera que a equipe continue jogando um grande futebol e vença novamente grandes títulos, como o Campeonato Brasileiro e a Libertadores, além do tão sonhado Mundial Interclubes. Para 2020, a diretoria Rubro-Negra prioriza a manutenção do elenco e só pretende investir pesado no mercado se alguma oportunidade aparecer.

Na visão dos dirigentes, o Fla tem um grupo qualificado e só precisa reforçar o banco de reservas. Pedro Rocha e Gustavo Henrique já foram contratados, Thiago Maia está muito próximo e um centroavante de área será tentado independentemente da permanência ou não de Gabigol. De acordo com o portal “​Torcedores.com”, Cristhian Stuani foi oferecido ao clube da Gávea e o nome agradou internamente a comissão técnica do Mengão.

O uruguaio está atualmente no Girona, da Espanha, e seu contrato vai até junho de 2023. Com 33 anos, o goleador está no futebol espanhol desde 2017. Seu valor de mercado, de acordo com o site “​Transfermarkt”, é de aproximadamente 5 milhões de euros (R$ 22,4 milhões na cotação atual), o que estaria dentro do orçamento financeiro do clube para a atual temporada.

Flamengo tem muitas opções de bons jogadores sendo mais baratas que Gabigol: Luís Muriel(Atalanta), Jackson Martínez(Portimonense) , Gignac (Tigres), Stuani (Girona), Máxi Gonzales(Valencia), Lucas Alarid(Leverkusen), Raul Jiménez(Wolverhampton), Jan Hurtado(Boca Juniores). — Marcelo CRF (@CRFMarceloC) January 1, 2020

Os dirigentes Rubro-Negros analisam possível investimento no artilheiro, mas ainda não há nenhuma oferta realizada até esse momento. O atleta é um dos nomes que Jorge Jesus já deu sinal positivo e o vice-presidente de futebol do Mengão, Marcos Braz, tenta finalmente trazer um centroavante com esse perfil para o elenco estrelado do ​Mais Querido do Brasil nesse primeiro semestre do ano.