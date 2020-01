Atakadão Atakarejo tem diversas vagas de emprego, estágio e jovem aprendiz na Bahia!

Vagas para diversas áreas de atuação

A Atakadão Atakarejo está oferecendo diversas vagas de emprego, estágio e também vagas para jovem aprendiz! As vagas estão distribuídas em diversas regiões do estado da Bahia. Saiba mais.

“O Atakadão Atakarejo é uma empresa legitimamente baiana, com trajetória de inovação na área de atacado e autosserviço na Bahia. Hoje está presente em Salvador e região metropolitana onde estamos crescendo e gerando emprego e renda para centenas de pessoas.

A nossa missão é Vender produtos de qualidade, pelos menores preços do mercado, superando as expectativas do cliente, e proporcionando um futuro melhor aos nossos associados.

Almejamos “Ser a maior empresa de atacado e autosserviço na Bahia”, e contamos com VOCÊ para chegar lá! Se você se identificou com nossa história e deseja fazer parte dela, cadastre seu currículo JUNTE-SE A NOSSA EQUIPE!”

Confira!

Vagas disponíveis

As vagas disponíveis hoje, em 5/01/2020, são:

COMERCIAL

COORDENADOR DE PRICING SALVADOR / BA

SUPERVISOR DE VENDAS SALVADOR / BA

SUPERVISOR DE VENDAS FEIRA DE SANTANA / BA

EXPANSÃO

AUXILIAR ADMINISTRATIVO OBRA SALVADOR / BA

CARPINTEIRO – OBRA SALVADOR / BA

ENCARREGADO ADM/FINANCEIRO – OBRA SALVADOR / BA

ENCARREGADO CIVIL – OBRA SALVADOR / BA

ENGENHEIRO CIVIL – OBRA SALVADOR / BA

PEDREIRO SALVADOR / BA

TÉCNICO DE EDIFICAÇÕES – OBRA SALVADOR / BA

TÉCNICO EM EDIFICAÇÕES – CONSTRUÇÃO CIVIL SALVADOR / BA

LOJA – ADMINISTRATIVO

AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS SALVADOR / BA

ENCARREGADO DE FRENTE DE LOJA SALVADOR / BA

EMPACOTADOR – PCD (PESSOA COM DEFICIÊNCIA) ALAGOINHAS / BA

FISCAL DE PREVENÇÃO DE PERDAS SALVADOR / BA

OPERADORA DE CAIXA SALVADOR / BA

PASSADOR – PCD SALVADOR / BA

LOJA – OPERAÇÕES

CONFERENTE DE MERCADORIAS SALVADOR / BA

ENCARREGADO DE MERCEARIA SALVADOR / BA

ENCARREGADO DE RECEBIMENTO DE MERCADORIAS SALVADOR / BA

LOJA – VENDAS

AUXILIAR DE AÇOUGUE SALVADOR / BA

AUXILIAR DE OPERAÇÕES PADARIA SALVADOR / BA

ENCARREGADO DE AÇOUGUE, SALGADOS E HORTI SALVADOR / BA

ENCARREGADO DE PERECÍVEIS SALVADOR / BA

PADEIRO FEIRA DE SANTANA / BA

MANUTENÇÃO

ESTÁGIO EM ENGENHARIA CIVIL – SETOR MANUTENÇÃO SALVADOR / BA

OPERADOR DE MANUTENÇÃO SALVADOR / BA

MARKETING

ASSISTENTE DE MARKETING – TRADE MARKETING SALVADOR / BA

OPERACIONAL

AJUDANTE DE DEPÓSITO SIMÕES FILHO / BA

OPERADORA DE CAIXA SALVADOR / BA

OPERADORA DE CAIXA LAURO DE FREITAS / BAP

ASSADOR PCD LAURO DE FREITAS / BA

PASSADOR PCD CAMAÇARI / BA

PROGRAMA DE ESTÁGIO

ESTÁGIO EM SEGURANÇA ALIMENTAR SALVADOR / BA

ESTÁGIO EM TÉCNICO DE SEGURANÇA DO TRABALHO SALVADOR / BA

ESTAGIÁRIO DE SEGURANÇA ALIMENTAR ALAGOINHAS / BA

PROGRAMA JOVEM APRENDIZ

JOVEM APRENDIZ ALAGOINHAS / BA

SAÚDE E SEGURANÇA DO TRABALHO

TÉCNICO DE SEGURANÇA DO TRABALHO SALVADOR / BA.

Vale lembrar que estas vagas podem ser preenchidas a qualquer momento. Por este motivo, se tiver interesse, se inscreva o quanto antes!

Inscrições e informações

Os interessados podem enviar seu currículo através do seguinte link: http://www.atakarejo.com.br/curriculum. Lembre de colocar o nome da vaga desejada no assunto do e-mail.