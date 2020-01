Até quase 40? Juve já estuda oferecer novo contrato a Cristiano Ronaldo

Um ano e meio depois de chegar à Juventus, ​Cristiano Ronaldo já começa a vislumbrar uma boa chance de permanecer por muito mais tempo no clube. De acordo com o jornal Corriere dello Sport (através do the Daily Mail), a intenção dos dirigentes é de prolongar o contrato do português até 2023. Caso as partes cheguem a um consenso, tal medida manteria o craque no clube até os 38 anos de idade.

O agente de Ronaldo, Jorge Mendes, insistiu recentemente que o ex-jogador do Real Madrid está “feliz” por permanecer em Turim e trabalhar ao lado do técnico Maurizio Sarri. Quando perguntado se seu cliente terminaria sua carreira na equipe alvinegra, Mendes respondeu:

“Sim, acho que sim. Ele assinou um contrato com a Juventus, ele está muito feliz na Juventus e também está feliz com o treinador. Ele está feliz com tudo“, resumiu.

A publicação italiana observa que Ronaldo estaria, de fato, interessado em estender seu contrato para além de 2023, depois de ter conversado sobre seu futuro com Mendes no Dubai Globe Soccer Awards, onde ganhou recentemente o prêmio de melhor jogador masculino do ano pela quarta vez consecutiva.

Cristiano Ronaldo com 34 anos e no auge da carreira. Sem palavras pra esse cara, vai jogar em alto nível até os 40 — Lucas Scalabrin (@lucaslscal) June 20, 2018

Cristiano se juntou aos Bianconeri no verão europeu de 2018 e fez 64 aparições até agora. Marcando 40 gols e anotou 12 assistências. Nesta temporada, Ronaldo foram dez gols em apenas 14 jogos na Série A, e mais dois na Champions League.