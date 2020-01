Athletico anuncia renovação com 2 patrocinadores e ‘milhões’ podem ajudar em investimentos

Na tarde desta quarta-feira (8), o ​GloboEsporte.com informou com o Athletico-PR estendeu seu vínculo com dois patrocinadores para 2020. As empresas são a Copacol e Havan, que seguirão estampando suas marcas na camisa do Furacão.

​ Fundada em 1986, a Havan é uma loja de departamentos do setor varejista. No entanto, além de figurar na camisa do clube paranaense, também estará presente no ônibus oficial do time e nos corredores da Arena da Baixada, segundo a própria empresa.

Os valores do novo vínculo não foram revelados. Todavia, o diretor de marketing da loja de departamentos, Jordan Hang, comunicou que o valor estará em torno de R$ 2,5 milhões a R$ 4 milhões, algo parecido com o acordo que a empresa firmou com o Vasco da Gama recentemente. Em entrevista ao mesmo veículo citado acima, o diretor de marketing falou: “Digamos que são parecidos. Mesmo patamar, vai. Não vamos causar discórdia entre nossos parceiros. O Vasco, realmente, tem mais torcida, mas nos últimos anos o Athletico teve melhor desempenho. São duas coisas a colocar na ponta do lápis”, relatou

.Já a empresa do ramo alimentício agroindustrial, a Copacol, não teve seus valores revelados ou sequer estipulados. No entanto, o superintende comercial da empresa, Valdemir Paulino dos Santos contou detalhes do negócio: “Iniciamos a parceria em 2018 e, com a renovação, teremos mais 12 meses de ativação da nossa Marca nos uniformes, estádio e Redes Sociais. Os melhores retornos de investimentos de patrocínios acontecem exatamente em relações duradouras, e esse movimento de renovação é um dos nossos principais objetivos de Marketing para 2020”, detalhou.

Vi um monte de gente brava pelo patrocínio da Havan. Porque as pessoas são assim? — Irônicos da Baixada (@ironicosbaixada) January 8, 2020