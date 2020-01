Athletico cede, baixa exigência por Bruno Guimarães e define novos valores da negociação

​O Athletico estreou nesta temporada na última quarta-feira (15), no Torneio de Verão, campeonato amistoso disputado na Argentina. Após empatar com o Racing e ser derrotado nos pênaltis, o Furacão enfrentará o Boca Juniors no próximo domingo (19). Com o grupo principal fazendo as partidas visando a preparação para a Libertadores da América, o meia Bruno Guimarães não está integrado ao elenco pois está com a Seleção Brasileira pré-olímpica.

Quem será o grande campeão da Taça Kaiser 2020? Vasco de Esmeralda Inter FC Gaúcho FC América FC Salto do Norte EC Fortaleza

Em vias de ser negociado, o atleta era desejado pelo Atlético de Madrid-ESP, mas o clube espanhol declinou da transação. Sendo assim, o Benfica, de Portugal, ganhou força para contar com o atleta e passou a ser o favorito para levar o jogador de 22 anos. Segundo o site do ​Jornal O Jogo, de Portugal, as negociações avançaram nas últimas horas pelo Furacão ter cedido quanto aos valores.

Depois de colocar como meta receber 30 milhões de euros (R$ 139,7 milhões) por 100% do passe do meia, o Athletico baixou a pedida para 25 milhões de euros por 80% dos direitos, e está inclinado a aceitar a proposta do Benfica, que seria de 20 milhões de euros (R$ 93,1 milhões) com uma condição: o Furacão manterá 20% do passe de Bruno Guimarães, o que poderá render em negociações futuras.

Hoje é dia de ativar o modo Bruno Guimarães no futebol de mais a noite — Furlan (@Furlanzera) January 16, 2020

Segundo o Jornal O Jogo, Mário Celso Petraglia barganhou essa porcentagem junto ao Benfica, de forma que o clube português só estava disposto a deixar 10% dos direitos com o Furacão. Ainda segundo a publicação, os dirigentes do Benfica e Bruno Guimarães pretendem avançar nas negociações para que tudo seja concluído o mais rápido possível. Pelo Athletico, foram 106 jogos e 10 gols marcados.