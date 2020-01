Athletico disputa contratação de jogador do Boca Jrs com Botafogo, Rosario Central e Estudiantes

​O ​Athletico entrou de forma mais incisiva no mercado de transferências após a virada do ano. Até o final de 2019, o Furacão buscava um novo técnico e acabou fechando com Dorival Júnior. Já em 2020, o clube corre contra o tempo para dar novas opções para o comandante. Nomes como o do meia Fernando Canesin e dos atacantes Carlos Eduardo e Marquinhos Gabriel deverão ser reforços da equipe.

Da imprensa da Argentina vem a notícia de uma nova possível negociação envolvendo o Athletico. Segundo a matéria do canal ​Tyc Sports, o lateral-direito Marcelo Weigandt, de apenas 19 anos, poderá estar de saída do Boca Juniors, e, por isso, o Furacão disputa a contratação do jogador com o Botafogo e outros dois clubes argentinos: o Rosario Central e o Estudiantes.

Segundo a Tyc Sports, Weigandt alternou bons e maus momentos na última temporada no clube argentino. Sem ser titular absoluto dos xeneizes, o Boca estaria disposto a liberar o jogador, já que a concorrência na posição aumentaria com a chegada de Nahuel Molina. Outro lateral-direito do elenco é Buffarini, que já passou pelo futebol brasileiro atuando com a camisa do São Paulo.

Revelado pelo próprio Boca Juniors, Marcelo Weigandt disputou apenas 12 partidas até hoje no profissional do clube, sendo 9 dessas partidas na atual temporada argentina. O jogador também acumula passagens pelas seleções de base do país vizinho, tendo disputado competições como Mundial Sub-20 e Sul-Americano Sub-17. Seu valor de mercado, segundo o site Transfermarkt é de 1,5 milhão de euros (aproximadamente R$ 6,8 milhões).