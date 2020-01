Athletico-PR recusa proposta do Benfica por Bruno Guimarães e define valor para venda do volante

​O ​Athletico-PR deseja manter a base que o consagrou como campeão do Copa do Brasil e ajudou na campanha no Campeonato Brasileiro. Apesar do desejo, o rubro-negro é visado e muitos jogadores recebem sondagens não somente do mercado nacional, como também de times da Europa.

Jogadores ”em promoção” no mercado europeu! Qual deles você gostaria de ver no seu time? Juan Jesus Rafael Thiago Maia Fred

​​

Dentre os nomes, o que mais chama atenção é Bruno Guimarães, destaque do clube na temporada passada. O volante já foi especulado em Chelsea, Atlético de Madrid, Flamengo e Benfica. O time português, inclusive, é o que mais deseja contar com seu futebol.

De acordo com o jornal ​’A Bola’, de Portugal, nesta quarta-feira (08), o paranaense recusou uma oferta de 20 milhões de euros, cera de 90 milhões de reais dos portugueses pela contratação do atleta. O jornal ainda completa que o Athletico quer uma quantia maior, pedindo 30 milhões de euros, R$ 135 milhões pelo meio-campista.

O contrato do jogador de 22 anos de idade vai até fevereiro de 2023. A preferência do volante é atuar na Europa, tanto que já recusou uma oferta do futebol chinês em julho de 2019 de 40 milhões de euros, cerca 171,3 milhões de reais na época. O Athletico-PR detém 70% dos direitos econômicos do atleta.