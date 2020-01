Athletico-PR x Londrina | Prováveis escalações, onde assistir, horário, local e palpite

​Vem aí a terceira rodada do Campeonato Paranaense! E, neste sábado, ocorre o duelo das únicas duas equipes que, até aqui, estão com 100% de aproveitamento. Na Arena da Baixada, o ​Athletico-PR, que bateu União Beltrão e PSTC, recebe o Londrina, que derrotou o mesmo PSTC e o Cianorte. No momento, o Furacão está à frente somente pelo saldo de gols – 3 contra 2.

​Ficha técnica Athletico-PR x Londrina​ ​Data 25/01/2020​ ​Hora 17h (horário de Brasília)​ ​Local Arena da Baixada​ ​Árbitro Elvio Kertelt Legnani​ ​Onde assistir ​DAZN

PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

​Athletico-PR ​Anderson; Léo Simas, Wálber, Danilo Boza e Abner Vinícius (Jaderson); Léo Gomes, Christian, Denner e Boselli; Kleiton e Pedrinho. ​Londrina Matheus Albino; Raí Ramos, Augusto, Lucas Costa e Victor Luiz; Júlio Rusch, Pedro Cacho e Matheus Olavo; Danilo, Miullen e Uelber.​

O Athletico-PR, mesmo jogando com o time sub-22, iniciou o Estadual “com tudo”. Na visão do clube, por conta de todo o trabalho feito pelo técnico Eduardo Barros, a equipe pode jogar de igual para igual com qualquer adversário. E é no embalo da gurizada, sem novidades, que se vai em busca do terceiro triunfo consecutivo. No Londrina, que mira o mesmo objetivo, o treinador Alemão perdeu Matheus Bianqui, suspenso. No seu lugar, deve entrar Matheus Olavo.

ÚLTIMOS CINCO JOGOS

​ATHLETICO-PR LONDRINA​ ​Avaí 0 x 0 Athletico-PR (08/12) ​Londrina 2 x 0 Guarani (30/11) ​Racing 2 (5) x (4) 2 Athletico-PR (15/01) ​Londrina 2 x 1 Operário (08/01) ​União Beltrão 1 x 3 Athletico-PR (18/01) ​Operário 0 x 0 Londrina (11/01) ​Boca Juniors 3 x 1 Athletico-PR (19/01) ​Londrina 2 x 1 PSTC (19/01) ​Athletico-PR 1 x 0 PSTC (22/01) ​Londrina 1 x 0 Cianorte (22/01)

NOSSO PALPITE

Os guris do Athletico-PR são demais! E mesmo que o confronto seja duro, vão dar alegria para a sua torcida no final de semana. O fator local vai prevalecer.

Palpite final: Athletico-PR 1 x 0 Londrina.

Fotos: Divulgação