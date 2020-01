Athletico procura o Palmeiras e fica próximo de fechar contratação de atacante

​O ​Athletico-PR está focado em reforçar seu elenco para a temporada de 2020, visando a disputa da Copa Libertadores da América. Depois de encaminhar a chegada de Felipe Vizeu, o Furacão avançou nas tratativas e está próximo de um acordo com um jogador que estava ‘encostado’ no ​Palmeiras. As negociações avançaram nas últimas horas e estão próximas de serem concluídas. Qual é a melhor contratação da janela de transferência até o momento? Luan – Corinthians Jesualdo Ferreira – Santos Pedro Rocha – Flamengo Coudet – Internacional

De olho em novas opções para o elenco do técnico Dorival Júnior, o Athletico-PR procurou um atleta que não faz parte dos planos da comissão de Vanderlei Luxemburgo no Palmeiras. Trata-se do atacante Carlos Eduardo, de 23 anos, que foi pouco utilizado durante 2019. A informação foi revelada, no início da tarde desta sexta-feira (3), pelo​ jornalista Juliano Lorenz Oscar, do “Portal Trétis”.

Revelado pelo Goiás, Carlos Eduardo chegou ao Palmeiras após rápida passagem pelo Pyramids FC, do Egito. Em dezembro de 2018, o Alviverde abriu os cofres e pagou US$ 6,5 milhões (cerca de R$ 25,2 milhões na conversão da época), assinando um contrato de cinco temporadas. Entretanto, o camisa 37 não rendeu o esperado e somou apenas 19 atuações, sendo sete como titular, e um gol marcado, contra o São Paulo, no Paulistão.

O acordo com o Athletico-PR será de empréstimo com a duração de um ano. Na reta final da temporada, Carlos Eduardo chegou a despertar ainda o interesse de outros clubes em sua contratação, como Goiás e Bahia. O atacante deve se tornar mais um reforço para o Furacão, que oficializou apenas Fernando Canesin até o momento. Ex-Flamengo e Grêmio, Felipe Vizeu, da Udinese (ITA), viaja nesta semana ao Brasil para assinar contrato.

Fotos: Cesar Greco/Ag Palmeiras/Divulgação