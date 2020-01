Athletico se aproxima de acerto com atacante de time espanhol

​Para reforçar o ataque! ​Athletico Paranaense se aproxima de acordo com o atacante Gabriel Fernández. A negociação com o uruguaio avançou e o camisa 19 do Celta de Vigo, da Espanha, deve chegar por empréstimo de um ano, com opção de compra. A informação é do ​GloboEsporte.

De acordo com o empresário do jogador, Flavio Perchman, o acordo “ainda não está fechado”, mas o estafe relatou que teria negociação “bem encaminhado” com clube brasileiro. A tendência é que o “Toro” Fernández acerte com o Rubro-Negro e chegue ao CT do Caju nos próximos dias.

Quem será o grande campeão da Taça Kaiser 2020? Vasco de Esmeralda Inter FC Gaúcho FC América FC Salto do Norte EC Fortaleza

O atacante de 25 anos chegou ao Celta de Vigo em janeiro de 2019 e tem mais quatro anos de contrato, mas não tem sido aproveitado no Velho Continente. Gabriel Fernández também interessa ao Newell’s Old Boys, da Argentina, mas o Athletico aparece como favorito.

A diretoria e comissão técnica do rubro-negro paranaense acreditam que o atacante resolveria a carência do setor ofensivo. O Furacão tem encontrado dificuldades em encontrar um camisa 9 e voltou seus olhares para o uruguaio após falta de acerto com Felipe Vizeu, ex-Grêmio. Na Espanha, o centroavante disputou 15 partidas e marcou apenas um gol.

Atualmente, o treinador Dorival Junior conta apenas com os jovens Breno Lopes, Guilherme Bissoli, Julimar e Pedrinho para a função de centroavante. O argentino Marco Ruben, referência da última temporada, e Marcelo Cirino, que também poderia atuar na posição, deixaram o clube.