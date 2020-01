Athletico tentou aplicar “chapéu” no Botafogo em contratação de atacante do Vitória de Guimarães-POR

​O ​Athletico-PR anunciou na tarde desta quinta-feira (09), a contratação de Marquinhos Gabriel. O jogador assinou por empréstimo até dezembro e será o camisa 10 do Furacão para o decorrer da temporada. O jogador foi um pedido de Dorival Junior e a polivalência do atleta, que pode atuar tanto de meia, quanto de ponta, agradou.

Com a contratação de Marquinhos oficializada, o rubro-negro vai em busca de mais nomes e fechar a montagem do elenco para o primeiro semestre. De acordo com o​ jornalista Monique Vilela, da ‘Band’, o Athletico procura um volante e um centroavante. O meio-campo seria pensando na possível saída de Bruno Guimarães, já que o atleta é um dos mais visados no mercado.

Para o ataque, de acordo com informações do repórter ​Pedro Villa Nova, o time de Dorival tentou aplicar um chapéu no Botafogo pela contratação de Pedro Raúl, que se destacou na última temporada vestindo a camisa do Atlético-GO. O atleta pertencia ao Vitória de Guimarães, mas se desvinculou da equipe portuguesa.

Fui informado hoje cedo de que o Pedro Raúl ainda não tinha assinado com o Botafogo. Aí o Vitória de Guimarães enviou tudo hoje e o contratação foi selada (como trouxe o @sergiostn_). Vocês sabem quem estava tentando atravessar a contratação do atacante? O Athlético-PR. — Pedro Villa Nova (@_pedrovillanova) 9 de janeiro de 2020

Pedro assinou por dois anos com o Glorioso. Na temporada passada, vestindo a camisa do Dragão, foram 35 jogos, com oito gols e duas assistências, somando 2.335 minutos jogados. O atual valor de mercado é de 150 mil euros, cerca de 681 mil reais na cotação atual. Recentemente, para o setor, o Furacão acertou a contratação de Carlos Eduardo, do Palmeiras, por empréstimo de três anos.