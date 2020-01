Atitude nobre faz Léo entrar, definitivamente, para a história do Cruzeiro

​Enquanto jogadores como Ederson, David e Thiago Neves procuraram a Justiça na tentativa de rescindir seus respectivos contratos com o ​Cruzeiro, o zagueiro Léo foi a público com uma postura totalmente oposta. Disse que, por amor ao clube, resolveu ficar e participar da reconstrução da Raposa.

Atitudes como a do zagueiro Léo me dão esperança que ainda existe caráter no futebol.

Outro exemplo foi o jovem Cacá que faltou ao treino, mas, justificou e ainda deu aquela “cutucada” nos companheiros, que faltaram e colocaram o clube na justiça. — Brenno Cardoso (@Brennorcardoso) January 11, 2020

Léo tinha possibilidades de deixar Belo Horizonte. O Bahia e o Santos, por exemplo, queriam contar com seu futebol. Mas, contrariando possivelmente até os interesses de seus empresários, que poderiam faturar em cima de uma transferência, o atleta mostrou, acima de tudo, caráter. Não era preciso ter compaixão com o Cruzeiro, afinal, uma instituição mal administrada precisa sofrer consequências. Mas, com um “salário de Série B”, o defensor vestirá a camisa azul em 2020.

Se há um ano atrás perguntassem sobre quem a torcida gostava mais entre o @Leo_zagueiro e o @Dedevital, todo mundo falava o Dedé, até colocava entre os maiores zagueiros da história do Cruzeiro. Graças a Deus o tempo mostrou quem é de verdade, quem tem caráter e quem só ama o $$ — Leonardo S. 🇭🇳 (@LeeonardoS7) January 11, 2020

“Muitos jogadores têm seus propósitos, seus princípios. Hoje, declaro os meus, de respeitar o clube, a instituição, e minha vontade é fazer com que o Cruzeiro se erga novamente, que seja o Cruzeirão Cabuloso. Não será fácil, mas temos grandes chances de fazer isso. Meu relacionamento com o clube nesses dez anos é transparente. Respeito todos os empresários, mas aqui meu relacionamento é direto. Muitas vezes, o atleta é visto como moeda de troca. Só que o clube sempre teve respeito pela minha pessoa”., disse. Pode ser esta uma simples retribuição a uma relação que já vem de anos. Mas o gesto é nobre, e faz de Léo, sim, um personagem da história do Cruzeiro. Alguém que viveu o passado glorioso e quer propiciar um futuro que, quem sabe, possa ser também de glórias.