Atletas do Penedense recebem mantimentos para ajuda na alimentação das jogadoras

Na tarde de hoje, foi entregue na sede do Sport Club Penedense alimentos que irão ser destinados para as atletas de outras cidades, mas que atualmente estão residindo na sede do clube e irão disputar a Copa Rainha Marta, que vai acontecer na capital alagoana no mês de fevereiro.

Os alimentos foram adquiridos junto ao Senador Rodrigo Cunha, através do jovem Denys Reis, que diariamente vem se mostrando um grande contribuinte para assuntos pertinentes à Penedo.

_”O que fizemos aqui, nada mais foi que uma simples contribuição para aquelas que irão levar o nome de Penedo, ao topo do futebol feminino, vestindo e honrando a camisa do Penedense, clube mais antigo e amado de Alagoas.”_ disse DenysReis.

Também estiveram presentes na entrega, o vereador Fágner Matias, ex atleta do clube e incentivador do futebol amador de Penedo e do vice-presidente do clube, Aérton Reis. _

“Ficamos muito agradecidos ao Senador Rodrigo Cunha e ao Denys Reis por essa grande ajuda, já não sabíamos mais o que fazer, veio em uma boa hora.”_ disse Aérton Reis

Assessoria