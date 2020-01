Atlético de Madrid aceita termos, e Caio Henrique defenderá o Grêmio em 2020

O ​Grêmio está na iminência de anunciar seu terceiro reforço para a nova temporada. Após as chegadas do lateral-direito Victor Ferraz e do volante Lucas Silva, o Tricolor Gaúcho ​depende de apenas um documento para oficializar seu novo lateral-esquerdo: Caio Henrique.

​​Como destaca o ​Globoesporte, o clube gaúcho chegou a um acordo nos termos do empréstimo junto ao Atlético de Madrid, clube detentor dos direitos econômicos do jogador de 22 anos. O vínculo terá validade de uma temporada, até o final de 2020.

A demora na oficialização se deu por um pedido de alteração por parte da diretoria gremista em detalhes da minuta do contrato de empréstimo. O imprevisto, no entanto, não mudará o caminho da negociação: o lateral-esquerdo vestirá a camisa do Imortal nesta temporada.

Caio Henrique defendeu o ​Fluminense em 2019, sendo um dos jogadores mais importantes da equipe e mais confiáveis, participando de nada menos que 65 jogos no ano. O clube carioca tentou assegurar sua permanência, mas sua proposta não agradou o Atlético de Madrid.