Atlético define futuro de atacante Maicon Bolt e ainda aguarda interessados em “barca” do clube

​O mês de janeiro é o período onde os clubes brasileiros voltam aos trabalhos após gozarem de férias em dezembro. As diretorias aproveitam para reforçarem os seus elencos e fazer as dispensas necessárias para qualificar o plantel. O ​Atlético vem tendo uma das mais movimentadas janelas entre os clubes da Série A, mudando inclusive o comando, agora nas mãos do treinador Rafael Dudamel.

O venezuelano vai dando o aval para as movimentações do clube, uma delas a definição do futuro do atacante Maicon Bolt, que não será aproveitado e foi oferecido ao CSA, de Alagoas, que utilizará o jogador na Série B do Campeonato Brasileiro. Segundo o perfil ​Fala Galo ​no Twitter, o atleta realizou 27 jogos, com dois gols marcados e cinco assistências.

Além da saída de Bolt, o Galo ainda pretende regularizar a situação de mais cinco nomes que estão fora dos planos de Dudamel. São jogadores que ainda têm vínculos com o Atlético, mas que poderão ser vendidos ou até mesmo emprestados. Os laterais Mansur e Danilo Barcelos têm contrato até o final de 2020, da mesma forma que os atacantes Hyuri e Clayton. Já Lucas Cândido, tem compromisso com o Galo até dezembro de 2021.

Rafael Dudamel já iniciou os trabalhos com o elenco do Atlético que conta, até o momento, com quatro caras novas: o lateral-direito Maílton, que veio do Operário-PR, o volante Allan, que defendia o Fluminense e os meias Dylan Borrero, ex-Santa Fe-COL e Hyoran, contratado junto ao Palmeiras. A estreia do Galo no ano de 2020 será no próximo dia 21, contra o Uberlândia, pelo Campeonato Mineiro.