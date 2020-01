Atlético-MG anuncia Allan, mas ‘novela’ ainda pode ter novos capítulos

​Quase na madrugada de quarta para quinta (9), o ​Atlético-MG fez a alegria de seu torcedor ao confirmar a contratação de um desejado reforço: Allan, volante de 22 anos que defendeu o Fluminense em 2019. O anúncio oficial gerou repercussão imediata nas redes sociais, com os torcedores alvinegros devolvendo aos tricolores as provocações recebidas nos últimos dias, já que, no início da semana, a ‘novela’ envolvendo o atleta parecia pender de modo favorável ao clube carioca.

​​​Na última terça-feira (7), diversas fontes noticiaram que o Tricolor das Laranjeiras havia tomado a dianteira na ‘corrida’ para garantir o jogador. Tendo apresentado uma proposta financeira mais forte em relação ao rival mineiro, a diretoria do Fluminense recebeu o ‘ok’ do Liverpool para sacramentar a aquisição definitiva de Allan. O time carioca, por sinal, já tinha em mãos toda a documentação necessária para fechar a compra.

Em uma reviravolta inesperada de curso, o volante viajou à Belo Horizonte na mesma terça (7), obedecendo o cronograma inicial de quando as negociações pendiam favoravelmente ao clube mineiro. Realizou exames médicos na Cidade do Galo, assinou contrato e foi anunciado oficialmente na noite de quarta (8), surpreendendo muitos tricolores. Seu vínculo com o time alvinegro vale por quatro temporadas, até dezembro de 2023.

Até o momento, não houve posicionamento oficial do clube carioca acerca do desfecho da negociação, portanto, é difícil cravar se teremos novos capítulos nesta ‘novela Allan’. Não seria surpresa se a situação rumasse às vias jurídicas, já que a atitude do Liverpool em aceitar os termos do Fluminense e enviar as documentações ao time das Laranjeiras pode abrir uma brecha para disputa judicial pelo jogador. A ver.