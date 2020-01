Atlético-MG anuncia revelação do futebol colombiano

​ Nesta quinta-feira (09), o ​Atlético-MG anunciou mais um reforço para o técnico Rafael Dudamel. O nome da vez é do meio-campista Dylan Borrero. O jogador de 18 anos defendia o Independiente Santa Fé, da Colômbia, e também atua pela seleção colombiana Sub-17.

O jogador é cotado como uma das principais revelações de seu país e assinou com o Alvinegro mineiro até o fim de 2024. O anunciou foi feito nas redes sociais do clube de forma ‘curiosa’. Borrero se destacou na Colômbia pela habilidade e velocidade. As características da revelação combinam com o estilo de jogo do novo técnico do Galo.

#GALO CONTRATA JOIA COLOMBIANA DYLAN BORRERO! O jovem meia, que defendia o Independiente Santa Fe, assina com o Atlético até o fim de 2024. Destaque nas seleções de base de seu país, Dylan tem a velocidade e a habilidade como principais características: https://t.co/V8B1MQc88n pic.twitter.com/rAH7ziR7lr — Atlético (@Atletico) January 9, 2020

Dylan Borrero é o quarto reforço do Atlético para a temporada. Antes dele, a diretoria anunciou o lateral-direito Mailton, ex-Operário-PR, o meio-campo Hyoran, ex-​Palmeiras, e Allan, ex-​Fluminense.