Atlético-MG aprova investimento e abre negociação para contratar meio-campista do Newell’s Old Boys

​ O Atlético-MG iniciou a temporada empolgando seu torcedor. A equipe comandada pelo treinador Rafael Dudamel venceu os dois primeiros jogos do Campeonato Mineiro e pretende manter os 100% de aproveitamento diante do Coimbra; a partida será realizada às 21h30. Apesar do bom momento, o treinador venezuelano ainda entende que o grupo precisa ser reforços e cobra agilidade da diretoria.

A cúpula alvinegra vem priorizando olhar com mais atenção para o mercado Sul-Americano e um nome que está sendo cogitado nos bastidores é do meio-campista Julian Fernández, do Newell’s Old Boys, da Argentina. A informação foi passada pelo portal “​Rosario3.com” e ganhou repercussão entre os atleticanos nas redes sociais. O jovem, de 24 anos, é um dos principais destaques do time argentino.

O jogador tem contrato com o Newell’s até junho de 2022. Segundo o “​Transfermarkt”, o atleta está avaliado em 750 mil euros (R$ 3,4 milhões na cotação atual). Os valores estão dentro do orçamento do ​Galo, que enxerga com bons olhos a negociação e pretende intensificar as tratativas com os empresários do meia. O principal empecilho na negociação é que o clube da cidade de Rosário não tem interesse em liberá-lo nesta janela de transferência.

Possível substituto do Jair já. Provavelmente na próxima janela já deve chegar propostas. — João Otávio (@joao_otavio15) January 29, 2020

Julian Fernández é versátil e pode atuar em várias posições no meio de campo. O jovem já atuou como volante, mais recuado e preenchendo a linha defensiva, como também fez partidas no setor mais avanço, próximo aos companheiros de ataque. São essas características que agradam bastante ao comandante Dudamel; o técnico já aprovou a tentativa e não esconde internamente o desejo de ter o jogador.