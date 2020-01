Atlético-MG dá cartada final e faz seu último movimento para contratar o lateral Guilherme Arana

​Guilherme Arana continua sendo um grande sonho do Atlético-MG. O clube mineiro insiste na contratação, de forma definitiva, do lateral-esquerdo, mas tem encontrado diversas dificuldades principalmente no valor inicial que o Sevilla pede: de 8 a 10 milhões de euros (R$ 37 e R$ 46 milhões na cotação atual). Para convencer os espanhóis a diminuir as cifras, o Galo deu uma cartada final.

Jogadores ”em promoção” no mercado europeu! Qual deles você gostaria de ver no seu time? Juan Jesus Rafael Thiago Maia Fred

De acordo com o portal “​UOL Esporte”, a diretoria atleticana enviou um emissário para a Espanha e uma reunião irá acontecer nos próximos dias para definir o futuro do atleta. Nessa conversa, o representante Alvinegro vai apresentar a proposta oficial do Atlético e espera que os dirigentes do Sevilla aceitem. O lateral aguarda uma posição oficial e já está inclinado para defender as cores do Galo.

O projeto do clube mineiro é adquirir 50% dos direitos econômicos do jogador. A diretoria do time espanhol já disse que não tem interesse em ficar com o brasileiro e o único interesse concreto é do próprio ​Galão da Massa. Até por isso, existe uma confiança nos bastidores do Atlético-MG que a negociação possa se concretizar e Arana chegue para ser um dos principais jogadores do elenco.

 Sinal verde do Sevilla.  Representante do Galo, viaja nos próximos dias para tentar a contratação de Guilherme Arana. A primeira proposta de empréstimo não agradou, mas com a ajuda de investidores o Galo tenta a contratação definitiva do mesmo. ️️ pic.twitter.com/Zmj2oAkAj0 — RadioGaloNews (@galo_radio) January 17, 2020

Entre o atleta e o Alvinegro está tudo acertado verbalmente, faltando “apenas” colocar tudo em contrato. Os empresários do jovem de 22 anos acreditam que a joia possa dar uma volta por cima na carreira e conseguir jogar novamente em alto nível. O lateral não conseguiu realmente se adaptar ao futebol europeu e as portas para os principais mercados do Velho Continente se fecharam nesse momento.