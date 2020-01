Atlético-MG dá passo importante para garantir permanência de meio-campista

​Bem próximo de conseguir ​amarrar o seu elenco para o primeiro semestre da temporada 2020, o Atlético-MG segue no mercado em busca de ​dois reforços, mas prioriza algumas situações ‘internas’ que ainda estão pendentes. Um desses casos envolve o meia Nathan, jogador que pertence ao Chelsea, mas que segue nos planos do clube mineiro para este novo ano.

​​De acordo com a apuração do ​UOL Esportes, a diretoria alvinegra se reuniu com o jogador e seus representantes na última quinta (9), dando um passo importante para sacramentar sua permanência na Cidade do Galo. Entre atleta e clube, termos estão costurados e acertados.

O Chelsea, por sua vez, também já sinalizou de forma positiva à proposta de extensão do empréstimo por mais 12 meses. Restam apenas pequenos detalhes burocráticos para o Galo sacramentar a permanência do camisa 23 até dezembro de 2020.

Sacramentando a permanência do atleta, o Atlético deve fechar seu ‘corpo’ de meio-campistas defensivos. Apesar de ser armador de origem, Nathan foi recuado para a volância durante a passagem de Rodrigo Santana pelo clube, função que o camisa 23 apresentou seu melhor rendimento desde que chegou ao Galo em julho de 2018.