Atlético-MG pode ter dois desfalques em estreia pela Sul-Americana 2020

​Os elencos sequer se reapresentaram e ainda faltam semanas para a temporada do futebol começar em solo brasileiro, mas o ​Atlético-MG já se prepara para a possibilidade de não contar com dois importantes jogadores de sua equipe no primeiro jogo ‘decisivo’ de 2020: a estreia pela Copa Sul-Americana contra o Unión (ARG), na primeira semana de fevereiro.

​​Isso porque, como noticia o ​Globoesporte, dois atletas do elenco profissional alvinegro foram convocados por André Jardine para representar a Seleção Olímpica: o lateral-direito Guga e o goleiro Cleiton. Os dois se apresentarão à Canarinho nesta sexta-feira (3) para dar início à preparação visando o Torneio Pré-Olímpico, que será realizado na Colômbia entre os dias 18 de janeiro e 9 de fevereiro.

Desta forma, os dois jogadores são ausências já confirmadas na pré-temporada alvinegra e não estarão à disposição da comissão técnica para os duelos contra Uberlândia, Tupynambás e Coimbra pelo Campeonato Mineiro. Estes confrontos coincidem com as datas da fase de grupos do pré-Olímpico. Se a Seleção avançar às fases eliminatórias (mata-mata), é provável que o Atlético abra sua participação na ​Sul-Americana sem os dois titulares, tendo em vista que sua estreia no torneio continental será no dia 6 de fevereiro.