Atlético-MG x Tupynambás| Prováveis escalações, onde assistir, horário, local e palpite

​Se a primeira vitória foi obtida fora de casa, a hora é de confirmar o bom início diante da sua torcida. Neste domingo, o ​Atlético-MG entra em campo para enfrentar o Tupynambás pelas segunda rodada do Campeonato Mineiro. O duelo será realizado no Independência, ou seja, será a primeira vez do novo Galo, agora sob o comando de Rafael Dudamel, em frente à massa alvinegra.

​Ficha técnica Atlético-MG x Tupynambás​ ​Data ​26/01/2020 ​Hora ​16h ​Local ​Independência, em Belo Horizonte ​Árbitro ​Wanderson Alves de Souza ​Onde assistir ​Globo e Premiere

PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

Atlético-MG​ Michael; Patric, Réver, Gabriel e Fábio Santos; José Welison, Jair (Ramón Martínez), Allan, Hyoran e Marquinhos; Di Santo (Bruno Silva). ​Tupynambás ​Renan Rinaldi; Henrique, Adriano, Diego Augusto e Léo Salino; Graffite, Vanger, Allan e Lúcio; Yago Caju e Ademilson.

Dudamel não confirmou a escalação do Galo para este segundo compromisso no Estadual. É certo, porém, que algumas mudanças em relação à escalação que entrou em campo contra o Uberlândia irão acontecer. Nomes como Bruno Silva, Marquinhos e Ramón Martínez são algumas das possibilidades. No adversário, que demitiu o técnico Paulo Campos e terá José Luís Peixoto como interino, a ordem é simples: buscar recuperação após perder para o Tombense. O volante Allan, regularizado, deve iniciar o confronto.

ÚLTIMOS CINCO JOGOS

​ATLÉTICO-MG ​TUPYNAMBÁS ​Bahia 1 x 1 Atlético-MG (27/11) ​América-MG 2 x 0 Tupynambás (09/03) ​Atlético-MG 2 x 1 Corinthians (01/12) ​Caldense 3 x 0 Tupynambás (17/03) ​Atlético-MG 2 x 0 Botafogo (04/12) ​Tupynambás 1 x 2 Atlético-MG (20/03) ​Internacional 2 x 1 Atlético-MG (08/12) ​Atlético-MG 3 x 1 Tupynambás (24/03) ​Uberlândia 0 x 1 Atlético-MG (21/01) ​Tupynambás 0 x 1 Tombense (22/01)

NOSSO PALPITE

Vai ser uma vitória tranquila do Galo. É time grande contra time pequeno. E isso faz toda a diferença mesmo em início de temporada.

Palpite final: Atlético-MG 3 x 0 Tupynambás.