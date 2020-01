Atlético vê elenco 85% fechado e busca mais 2 nomes

​Reformulação total! O ​Atlético Mineiro se reapresentou há menos de três dias e vem trabalhando forte neste início de pré-temporada. Em 2020, o alvinegro mineiro já apresentou o seu novo treinador, quatro novos reforços, buscou dois jogadores que estavam emprestados no ano passado e ainda ‘dispensou’ nove atletas.

O alvinegro está forte no mercado e pretende se reforçar ainda mais. Em entrevista coletiva nesta quinta-feira (8), na Cidade do Galo, o diretor de futebol do clube, Rui Costa, falou do interesse do clube em mais dois nomes e que o clube vai seguir “silencioso” no mercado.

“Continuamos no mercado de forma sigilosa, porque não tem jeito, frustrando vocês como sempre, tentando ser competitivo. O mercado todo olha muito para os mesmos jogadores. Vamos contratar mais jogadores? Provavelmente sim, entendemos que seja importante. Precisamos contratar mais um ou dois jogadores para fechar esse elenco até o início das competições”, ressaltou.

O gestor não falou sobre quais posições pretende contratar, mas as principais fragilidades do elenco são conhecidas. O clube tem interesse em um centroavante para disputar a ‘camisa 9’ e em um lateral-esquerdo para brigar pela posição com o experiente Fábio Santos.

Rui Costa acredita que o elenco alvinegro esteja praticamente fechado e conta com o aval do treinador para tomar decisões. O diretor vê o Galo na frente dos rivais.

“O Atlético é um dos únicos clubes que tem 85% do seu elenco pronto. Não vejo outros clubes, só o Flamengo, porque é uma referência. Muitos clubes estão com dificuldades para contratar, estão perdendo jogadores. Temos um perfil muito equilibrado, o próprio Dudamel analisou setor por setor”, finalizou.

Alem do Grêmio, quem está fazendo uma janela interessante é o Atletico-MG. Um meio de campo com Jair, Allan, Nathan e Cazares é jovem, dinâmico e talentoso. Além disso, eles têm o promissor Gustavo Blanco, que volta após a séria contusão do ano passado. — Doente pelo Flamengo (@Doente_pelo_Fla) January 10, 2020

Na temporada, o Atlético contratou o volante Allan, que defendeu o ​Fluminense em 2019, o lateral-direito Mailton, ex-Operário-PR, e os meias ​Dylan Borrero, ex- Independiente Santa Fé, e Hyoran, ex-Palmeiras. O clube tem negociações avançadas com o ​Palmeiras pelo lateral-esquerdo Victor Luis, de 26 anos.