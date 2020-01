Atos de vandalismo contra o patrimônio têm se tornado rotina em Piaçabuçu

Atos de vandalismo provocados por criminosos têm se tornado uma rotina no município de Piaçabuçu, onde criminosos têm agido de forma sorrateira e danificado equipamentos importantes para as comunidades que ficam prejudicadas pelas ações irresponsáveis de pessoas inescrupulosas que infelizmente não merecem viver em sociedade, uma vez que as práticas criminosas revelam a personalidade doentia que expõe a segurança e o bem-estar das outras pessoas.

Em recente episódio os vândalos agiram no Povoado Potengy, quando a bomba que promove o abastecimento foi trocada e os criminosos cortaram os cabos de energia provocando um curto-circuito que evoluiu para a queima da bomba, deixando a comunidade que já sofre com a falta de água própria para o consumo humano nas torneiras, ainda mais prejudicada sem o precioso líquido para os afazeres domésticos.

Desta vez a ação criminosa aconteceu na Praça do Povoado Retiro, onde a Prefeitura de Piaçabuçu concluiu o trabalho de paisagismo da praça recém construída, algo que atendeu ao anseio dos moradores que há muito pediam o equipamento de lazer e entretenimento para que a comunidade pudesse ter um ponto de encontro nos finais de tarde para um descontraído bate-papo, além de um local seguro e aconchegante para a criançada brincar tranquilamente, monitoradas pelos pais e responsáveis.

As palmeiras imperiais que foram plantadas na praça, simplesmente foram cortadas de facão. A ação criminosa leva a uma reflexão sobre o comprometimento de pessoas com a sua comunidade e a sua cidade. As medidas legais estão sendo adotadas pela administração municipal através da Procuradoria Geral do Município, para que outros atos de vandalismo sejam evitados e os responsáveis pelos recentes, sejam identificados e punidos de acordo com a lei.

Custa a acreditar que ações como essas possam ser articuladas de forma poliqueira no intuito de prejudicar autoridades que ora assumem os cargos eletivos no município. É sempre bom lembrar que o poder é transitório, porém o amor que se declara a Piaçabuçu deve ser algo expressado pelas ações e atos como esses devem ser condenados por todos, independentemente de cores, bandeiras partidárias ou mesmo intenções futuras, pois Piaçabuçu deve ser maior que qualquer projeto pessoal. Uma cidade melhor se faz com a torcida e a colaboração de todos os munícipes.