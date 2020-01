Atração a mais! Reforços serão apresentados à torcida do Fla antes de duelo contra o Voltaço

​Ver a gurizada, por si só, já é bacana. Afinal, em campo estarão jogadores que, se vingarem, serão o futuro do ​Flamengo. Mas quem for ao Maracanã neste sábado terá um outro atrativo. E daqueles muito interessantes.

Após o aquecimento dos jogadores que enfrentarão o Volta Redonda, pela terceira rodada da Taça Guanabara, três reforços recentemente contratados para o elenco principal serão apresentados à torcida. No gramado do estádio aparecerão o centroavante Pedro, o volante Thiago Maia e o atacante Michael. O trio chega ao Rubro-Negro para aumentar o potencial de uma equipe que já foi multicampeã em 2019.

A tendência é que a presença deles, por si só, também eleve o astral de quem irá enfrentar um rival que, até aqui, é 100% no Campeonato Carioca, com duas vitórias em dois jogos – o Fla, por exemplo, soma uma vitória e um empate. Além disso, Jorge Jesus estará nos camarotes acompanhando de perto a movimentação de um time que, assim como aconteceu no clássico diante do Vasco, deve seguir o padrão adotado pelo português mesmo sendo comandado por Maurício Souza. “Acho que a base tem que trabalhar desta maneira. A intenção é colocar os atletas o mais próximo possível do que ele (Jesus) pensa”, disse o comandante. Sendo assim, a combinação de Maracanã, Mister e reforços deve inspirar os jovens para o ​duelo das 18h.

