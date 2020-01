Aumento no abono do PIS/Pasep será de até R$ 47 em 2020; Quem pode sacar?

Quem ainda vai sacar os valores referente ao abono salarial PIS/Pasep em 2020 tem uma ótima notícia. Acontece que o aumento no valor do salário mínimo, passando de R$1.039 (janeiro) para R$1.045 (a partir de 1º de fevereiro), também vai alterar o valor do Programa de Integração Social (PIS).

Os valores pagos nos benefícios tem como base o valor do salário mínimo, que segue os dados do Índice Nacional de Preços ao Consumidor (INPC), que são divulgados pelo Instituto de Geografia e Estatística (IBGE). Em 2019 o índice fechou em 4,48%, acima dos R$ 4,1% esperados.

O valor a ser considerado é o do salário mínimo vigente na data do pagamento. Sendo assim, quem nasceu em Março, Abril, Maio e Junho já terão direito aos pagamentos de até R$1.045, uma vez que os lotes dos aniversariantes dos meses citados serão liberados em 13 de fevereiro e 19 de março, período em que o novo salário (R$1.045) já estará em vigor.

Vale destacar que o valor do abono salarial é proporcional ao tempo de serviço do trabalhador no ano-base. Quem trabalhou o ano inteiro recebe um salário mínimo.

A Caixa Econômica Federal realiza o pagamento do PIS (para funcionários de empresas privadas) e o Banco do Brasil deposita o PASEP (para servidores de instituições públicas).

Calendário de saques

Mês de Nascimento e Data de Saque:

Julho – 25/07/2019

Agosto – 15/08/2019

Setembro – 19/09/2019

Outubro – 17/10/2019

Novembro – 14/11/2019

Dezembro – 12/12-2019

Janeiro e Fevereiro – 16/01/2020

Março e Abril – 13/02/2020

Maio e Junho – 19/03/2020

Calendário por dígito

Dígito Final 0: Saques em 25/07/2019

Dígito Final 1: Saques em 15/08/2019

Dígito Final 2: Saques em 19/09/2019

Dígito Final 3: Saques em 17/10/2019

Dígito Final 4: Saques em 14/11/2019

Dígito Final 5: Saques em 16/01/2020

Dígito Final 6 e 7: Saques em 13/02/2020

Dígito Final 8 e 9: Saques em 19/03/2020

Saiba onde fazer o saque