Aumentou! Com reajuste, valor do abono PIS/Pasep vai subir para R$ 1.045 em 2020

O valor atualizado é R$ 47 a mais que o mínimo pago no ano passado (2019). PIS/PASEP, seguro-desemprego e aposentadoria também vão ter correção.

O valor do PIS/PASEP para 2020 vai subir novamente! Acontece que o aumento no valor do salário mínimo para R$1.045 também altera o pagamento do abono do PIS/PASEP. O programa terá o mesmo índice de correção do mínimo, de 4,48%.

O reajuste salarial foi anunciado pelo presidente Jair Bolsonaro. Segundo ele, o valor vai entrar em vigor no país a partir de 1º de fevereiro.

O valor a ser considerado é o do salário mínimo vigente na data do pagamento. Sendo assim, quem nasceu em Março, Abril, Maio e Junho já terão direito aos pagamentos de até R$1.045, uma vez que os lotes dos aniversariantes dos meses citados serão liberados em 13 de fevereiro e 19 de março, período em que o novo salário (R$1.045) já estará em vigor.

Vale destacar que o valor do abono salarial é proporcional ao tempo de serviço do trabalhador no ano-base. Quem trabalhou o ano inteiro recebe um salário mínimo.

Calendário de saques

Mês de nascimento Data de saque Julho 25/07/2019 Agosto 15/08/2019 Setembro 19/09/2019 Outubro 17/10/2019 Novembro 14/11/2019 Dezembro 12/12/2019 Janeiro e Fevereiro 16/01/2020 Março e Abril 13/02/2020 Maio e Junho 19/03/2020

Calendário por dígito

Dígito final Data de saque 0 25/07/2019 1 15/08/2019 2 19/09/2019 3 17/10/2019 4 14/11/2019 5 16/01/2020 6 e 7 13/02/2020 8 e 9 19/03/2020

Saiba onde fazer o saque