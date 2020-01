Bahia anuncia contratação de atacante Rossi, ex-Vasco

​Quem para o Tricolor de Aço neste mercado de transferências? No início da tarde desta terça-feira (14), o ​Bahia confirmou mais uma contratação para 2020: trata-se do atacante Rossi, jogador de 26 anos que vestiu a camisa do Vasco na temporada passada.

Apostando em mensagens ‘subliminares’ bem humoradas, o perfil oficial do Bahia no Twitter levou seus torcedores à loucura. A primeira boa pista sobre o ‘misterioso’ novo reforço veio com a postagem da imagem de um garçom, em referência à música de mesmo nome, de autoria do pernambucano Reginaldo Rossi .

A negociação foi fechada sem custos ao Bahia, já que Rossi estava livre no mercado desde sua rescisão junto ao Shenzhen FC, da China. O contrato assinado entre as partes tem validade de duas temporadas, até dezembro de 2021.

Vale destacar que o acerto com Rossi foi uma vitória grande para o Bahia no mercado da Série A, afinal, o atacante estava valorizado e na mira de outros clubes da elite nacional como ​Ceará, ​Fluminense e o próprio ​Vasco, que sonhava em mantê-lo para 2020. O camisa 7 foi o líder em assistências do clube carioca ao longo de 2019.

