Bahia mira contratação de meio-campista do Internacional, revela Gutiéri Sanchez

​O mercado da bola do futebol brasileiro segue agitado nestes primeiros dias de 2020. Em busca de reforços, os clubes buscam ser criativos dentro do cenário nacional para reforçar seus elencos. Em busca de uma nova opção ofensiva, o ​Bahia, do técnico Roger Machado, demonstrou interesse na contratação de um jogador pouco utilizado pelo ​Internacional na última temporada.

O Tricolor de Aço, de acordo com informação divulgada pelo repórter Gutiéri Sanchez, da Rádio Guaíba, de Porto Alegre, tem interesse em Martín Sarrafiore. A diretoria do Internacional, entretanto, não comenta a possibilidade de saída do meio-campista argentino, que tem contrato até o final de 2021. A decisão deverá ser tomada pelo técnico Eduardo Coudet, recém-chegado em Porto Alegre.

Apresentado como reforço em julho de 2018 após uma polêmica com o Huracán, da Argentina, Sarrafiore iniciou sua trajetória no sul do Brasil defendendo o time sub-23 do Colorado. Em 2019, foi promovido aos profissionais, mas teve dificuldades para ganhar sequência. Ao todo, o argentino somou 35 atuações na equipe principal, sendo apenas 10 como titular, e seis gols marcados.

​​O Internacional, que já acertou uma série de saídas desde o encerramento do Brasileirão 2019, está negociando para fechar com mais um jogador estrangeiro, o chileno Charles Aránguiz, o que pode deixar Sarrafiore sem espaço por conta do limite de estrangeiros. Atualmente, além do meia, o Colorado tem quatro gringos no elenco, sendo o zagueiro Victor Cuesta, o volante Musto, o camisa 10 D’Alessandro e o centroavante Paolo Guerrero.

Foto de capa: Ricardo Duarte / S.C Internacional / Divulgação