Bahia musical: confira a lista dos ensaios de Verão que acontecem em Salvador

Eleita pelo jornal The New York Times como um dos melhores destinos para se visitar em 2019, Salvador é considerada um local perfeito para aqueles que amam praia, música e história. E para cumprir essa fama de ‘capital da música’, durante o Verão, a estação mais esperada do ano, a cidade é palco de diversos ensaios que atendem os mais diversos gostos. Confira a lista que o iBahia preparou com os eventos e acesse a Agenda Vibes para saber tudo o que acontece em Salvador

Foto: Reprodução

1º Som de Jorge de 2020

Onde: Área de Eventos da Igreja do Santo Antônio Além do Carmo – Santo Antônio Além do Carmo

Quando: 3 de janeiro (sexta-feira)

Horário: a partir das 20h

Show de abertura: Grupo Sem Intenção

Ingressos: R$ 45 -> 2° lote

Vendas: www.sympla.com.br

Ensaio de Gerônimo no Pelourinho

Dia: Terça-feira, 7 de janeiro às 20h

Local: Largo Pedro Archanjo – Pelourinho

Ingressos: R$ 30 (inteira) e R$ 15 (meia)

Vendas: Sympla

Ensaios de Verão do Trio da Huanna

Onde: Vila Jardim dos Namorados (Pituba)

Quando: 9 de janeiro (primeiro ensaio)

Horário: a partir das 21h

Show de abertura: Banda DH8

Ingressos: R$ 40 (lote promocional) – Sympla

Baile da Santinha

O que: Baile da Santinha de Verão Salvador

Quando: 10 de janeiro de 2020

Onde: Wet’n Wild

Quem: Leo Santana, Wesley Safadão, Saia Rodada e Mc Rebecca

Que horas: a partir das 21h

Valores:

ARENA DO GIGANTE R$ 50,00

CAMAROTE BLOCO DO NANA R$ 90,00

LOUNGE CONTATINHO R$ 140,00

STAGE EU TE AMO PUTARIA (ACESSO A FRENTE DO PALCO E BACKSTAGE)

R$ 170,00

Vendas: lojas do Pida! (Salvador Shopping e Piedade), Salvador Tickets (2º piso do Shopping da Bahia) ou através do Sympla.

Classificação: 16 anos

Ensaio do Parango

Quem: Parangolé, TIEE + atração surpresa

Quando: 12 de janeiro de 2020

Onde: Arena Fonte Nova

Hora: A partir das 17h

Vendas: Salvador Tickets (2º piso do Shopping da Bahia, lojas do Pida (Salvador Shopping e Piedade) ou através do Sympla

Valores (preços de 1o lote):

Arena O Pai Chegou – R$50

Lounge – R$90

Camarote Open Bar – R$180

Classificação: 16 anos /18 anos para o Camarote Open Bar.

Encontro do Verão com Denny Dennan

Atrações: Denny Dennan e Convidados

Local: Praça das Artes Pelourinho

Data: Todas as quartas, a partir do dia 8 de janeiro

Horario: A partir das 18h

Classificação: 16 anos

Ingressos: R$ 40,00 1o lote (Meia entrada) – Área única

Vendas: Sympla, Pida e Salvador Tickets