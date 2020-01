Baile da Santinha terá virada de lote nesta quarta (15)

A segunda edição do Baile da Santinha acontece nesta sexta-feira (17), no Wet’n Wild, a partir das 21h. Quem ainda não comprou os ingressos, é bom se apressar. A virada de lote acontece na quarta (15) e os valores, atuais, saem entre R$ 50 e R$ 250.

Neste segundo dia, além do show do anfitrião Léo Santana, o público vai curtir também as apresentações de Zé Neto e Cristiano, Simone e Simaria, Kevin O Chris e Pedro Sampaio.

Os ingressos podem ser adquiridos nas lojas do Pida! (Salvador Shopping e Piedade), Salvador Tickets (2º piso do Shopping da Bahia) ou através do Sympla.

SERVIÇO

Baile da Santinha de Verão Salvador

Quando: 17 de janeiro de 2020

Onde: Wet’n Wild

Quem: Leo Santana, Zé Neto & Cristiano, Simone e Simaria, Kevin O Chris e Pedro Sampaio.

Horário: a partir das 21h

Valores: ARENA DO GIGANTE R$ 50,00 (meia)

CAMAROTE BLOCO DO NANA R$ 120,00

LOUNGE CONTATINHO R$ 180,00

STAGE EU TE AMO PUT#@*IA R$250

Vendas: lojas do Pida! (Salvador Shopping e Piedade), Salvador Tickets (2º piso do Shopping da Bahia), Balcões de Ingressos nos principais shoppings ou através do Sympla.

Classificação: 16 anos

*Valores podem ser referentes a meia entrada;

*Os valores, locais, horários e atrações podem ser alterados sem aviso prévio;

*Consulte sempre os pontos oficiais de vendas;

*Valores sujeitos a taxa de serviço.