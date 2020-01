Baixista da banda Valneijós sofre princípio de infarto após show em Propriá

Após show realizado em Propriá, município sergipano que festejou Bom Jesus dos Navegantes neste final de semana, a banda Valneijós seguia para outra cidade onde também cumpriria agenda de shows, no entanto, próximo ao posto da Polícia Rodoviária Federal no município de Malhada dos Bois, um dos integrantes da banda, o baixista Luiz Henrique, sofreu um princípio de infarto e rapidamente o motorista do ônibus da banda voltou a Propriá, onde estava a rede hospitalar mais próxima.

O baixista Luiz Henrique foi internado no Hospital Regional de Propriá, onde recebeu atendimento médico e permaneceu até a este domingo, sendo transferido nas primeiras horas da manhã para o Hospital Cirurgia na capital sergipana, Aracaju.

De acordo com as informações repassadas pelo Fã Clube Loucos por Valneijós da cidade de Penedo, o baixista está em quadro de saúde estável e fora de qualquer risco.