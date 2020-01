Balotelli é alvo de racismo novamente, e partida é interrompida na Itália

​Não é novidade, ainda mais em se tratando de futebol italiano, mas não deixa de ser notícia. Sim, o racismo ​mais uma vez se fez presente numa partida de Série A. E novamente envolvendo Mario Balotelli, do Brescia.

Durante o jogo contra a Lazio, em casa, o atacante de 29 anos foi alvo de insultos racistas por parte dos torcedores visitantes. Após anotar o primeiro gol do jogo aos dezoito minutos da etapa inicial, o camisa 45 foi ofendido com cantos e coros discriminatórios duas vezes. Tal situação fez com que Balotelli informasse ao árbitro, que interrompeu o jogo restando cerca de quinze minutos para terminar o primeiro tempo.

Como medidas de reação, o sistema de som do estádio Rigamonti, do Brescia, divulgou um anúncio contra os atos racistas, gerando aplausos e palavras de incentivo ao jogador. Nem mesmo o apelo do técnico da Lazio, Simone Inzaghi, foi suficiente para que os fãs da equipe da capital romana não voltassem a repetir o comportamento tão frequente.

Cara, sinceramente, eu já não tenho mais xingamentos. Isso já passou MUITO dos limites. Todo jogo o Balotelli sofre racismo e NINGUÉM FAZ NADA. AH VTNC https://t.co/9lHh5E3YGC — Junin ¹⁰ (@JrlimaBfr) January 5, 2020

O jogo acabou com vitória da Lazio, por 2 a 1, com dois gols d Ciro Immobile decretando a virada.